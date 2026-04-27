Campanha Abril Verde mobiliza servidores da Agevisa e reforça prevenção de acidentes e bem-estar

Por Agência Brasil

Publicada em 27/04/2026 às 16h05

Como parte da campanha Abril Verde, a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) realiza na quarta-feira (29) um evento com palestras voltadas à prevenção de acidentes e à promoção da saúde dos trabalhadores. A ação é direcionada aos servidores da instituição, com foco no cuidado integral e na valorização do ambiente de trabalho.

A iniciativa é coordenada pela Gerência Técnica de Vigilância em Saúde do Trabalhador, que reforça a importância de integrar a saúde mental e física às rotinas laborais. O evento abordará temas relacionados à gestão de riscos, qualidade de vida e prevenção de doenças ocupacionais, fortalecendo a cultura de segurança no ambiente institucional.

O governador de Rondônia Marcos Rocha destacou que investir na saúde do trabalhador é fundamental para garantir qualidade de vida e eficiência nos serviços públicos. Segundo ele, ações como essa contribuem para ambientes mais seguros e valorizam os profissionais que atuam no estado.

A gerente técnica de Vigilância em Saúde do Trabalhador da Agevisa, Elisane Pereira de Melo Santos, ressaltou a importância da iniciativa. “O Abril Verde é um momento de conscientização, mas também de ação. Nosso objetivo é fortalecer a prevenção e promover o cuidado com os servidores, destacando a importância da saúde física e mental no ambiente de trabalho”, afirmou.

PREVENÇÃO

A campanha Abril Verde chama atenção para a necessidade de reduzir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, incluindo os riscos psicossociais, como estresse e sobrecarga. A proposta é incentivar práticas que promovam equilíbrio, segurança e qualidade de vida no ambiente profissional.

Dados nacionais apontam o aumento de afastamentos por transtornos mentais, reforçando a importância de ações preventivas e do cuidado contínuo com a saúde do trabalhador. Nesse contexto, iniciativas institucionais ganham destaque ao promover informação e conscientização.

O evento contará com a participação de servidores da Agevisa e especialistas convidados, com programação voltada à educação em saúde e prevenção. A ação integra o calendário do Abril Verde e reforça o compromisso da instituição com ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis.