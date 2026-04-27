Handebol de Espigão do Oeste é destaque na Copa Maggi em Mato Grosso

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da SEMELC, parabeniza a equipe de handebol pelo excelente desempenho na 19ª Copa Maggi, realizada neste último final de semana no estado do Mato Grosso.
Com muita garra, dedicação e espírito de equipe, nossos atletas conquistaram o vice-campeonato, representando com honra o nome do município e mostrando a força do esporte local.
O resultado é fruto de muito trabalho, comprometimento e do apoio contínuo ao esporte, que segue sendo uma importante ferramenta de desenvolvimento para nossos jovens.
Parabéns a todos os atletas e à equipe técnica por essa grande conquista! Seguimos firmes, incentivando o esporte e revelando talentos em Espigão d’Oeste.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!