Handebol de Espigão do Oeste é destaque na Copa Maggi em Mato Grosso

Por Assessoria

Publicada em 27/04/2026 às 14h44

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da SEMELC, parabeniza a equipe de handebol pelo excelente desempenho na 19ª Copa Maggi, realizada neste último final de semana no estado do Mato Grosso.

Com muita garra, dedicação e espírito de equipe, nossos atletas conquistaram o vice-campeonato, representando com honra o nome do município e mostrando a força do esporte local.

O resultado é fruto de muito trabalho, comprometimento e do apoio contínuo ao esporte, que segue sendo uma importante ferramenta de desenvolvimento para nossos jovens.

Parabéns a todos os atletas e à equipe técnica por essa grande conquista! Seguimos firmes, incentivando o esporte e revelando talentos em Espigão d’Oeste.