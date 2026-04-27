Campanha de vacinação contra influenza segue até maio e reforça prevenção à gripe

Por Aurimar Lima

Publicada em 27/04/2026 às 15h46

Com a campanha de vacinação contra a influenza em andamento até 30 de maio, a imunização gratuita oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) segue como uma das principais medidas de proteção contra complicações causadas pela gripe, especialmente entre os públicos mais vulneráveis.

A campanha tem como foco a proteção de públicos prioritários, como idosos, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas e profissionais de segurança. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) reforça que a vacina é segura, produzida com vírus inativado, e deve ser aplicada anualmente devido às constantes mutações do vírus influenza.

O diretor geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, orienta que a população procure uma unidade básica de saúde (UBS) para vacinar, levando documento pessoal, Cartão do SUS e caderneta de vacinação. A imunização é fundamental para reduzir a circulação do vírus, principalmente no período de maior incidência da doença.

PREVENÇÃO

A influenza é uma infecção respiratória que pode causar sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo, tosse, coriza e cansaço. Em casos mais graves, pode evoluir para complicações respiratórias, especialmente em pessoas dos grupos de risco, podendo levar à internação e até óbito. A vacina não causa gripe e pode apresentar apenas reações leves, como dor no local da aplicação ou mal-estar passageiro. A recomendação é adiar a vacinação apenas em casos de febre ou sintomas intensos, até a recuperação.

A campanha conta com a participação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), municípios e unidades de saúde. A população pode procurar os postos de vacinação ao longo da campanha, contribuindo para a redução de casos e o fortalecimento da saúde pública em Rondônia.