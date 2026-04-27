Educação no trânsito marca participação do governo no Bike Arte Porto Velho

Por Miro Costa

Publicada em 27/04/2026 às 15h54

O Governo de Rondônia realizou uma mobilização educativa e lúdica de trânsito durante a edição do projeto Bike Arte Porto Velho, na Associação do Cristal da Calama, na zona Leste da capital, no sábado (25). A ação foi conduzida pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT).

A iniciativa da autarquia integra a campanha “Sua vida vale mais”, que neste ano traz como tema: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, reforçando a importância da empatia e do respeito nas vias públicas.

O governador Marcos Rocha destacou a importância de iniciativas que aproximam educação e comunidade. “Levar educação de trânsito de forma leve e acessível é fundamental para formar cidadãos mais conscientes. Ações como essa fortalecem a cultura de respeito à vida desde a infância”, afirmou.

ATIVIDADES EDUCATIVAS E INTERATIVAS

Durante a ação, crianças e famílias participaram de diversas atividades educativas e interativas, como roleta das placas de trânsito, jogo da memória, pintura temática, dominó do trânsito, sequência lógica e tabuleiro educativo. O evento também contou com arte na pele, sorteio de duas bicicletas e dois capacetes, além da presença dos bonecos habitáveis Vidinha e Ligadinho, que animaram o público.

Ação contou com atividades educativas, interativas e sorteio de bicicletas

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou o papel estratégico das atividades lúdicas. “Quando a gente ensina brincando, o aprendizado se torna mais eficaz. Nosso objetivo é justamente esse: alcançar crianças e famílias para construir um trânsito mais seguro para todos”, pontuou.

Já a chefe da Divisão de Execução de Campanhas, Sâmea de Lima, reforçou o impacto social da ação. “Essas atividades despertam o interesse e facilitam a compreensão das regras de trânsito, principalmente para o público infantil, que se torna multiplicador desse conhecimento dentro de casa”, explicou.

O Bike Arte Porto Velho é uma iniciativa de um instituto sem fins lucrativos que utiliza a bicicleta como ferramenta de transformação social, promovendo ações que conectam arte urbana, mobilidade e cidadania. O projeto já percorreu diversas cidades brasileiras e, na capital rondoniense, levou oficinas formativas, grafite, apresentações artísticas e musicais, mecânica comunitária para conserto gratuito de bicicletas e atividades de convivência.

A escolha da zona Leste, especialmente a região do Cristal da Calama, levou em consideração a forte presença comunitária e o potencial de integração cultural, incentivando a ocupação positiva dos espaços públicos e a participação ativa da população.