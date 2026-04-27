Trafegabilidade - Expresso Porto avança e deve sair do papel após anos de espera em Porto Velho

Por André Oliveira

Publicada em 27/04/2026 às 15h49

Há décadas, o que deveria ser uma importante via de escoamento e mobilidade em Porto Velho se resume a cascalho, poeira e transtornos. A Expresso Porto, aguardada há anos pela população, começa agora a ganhar um novo capítulo, com previsão de início das obras ainda no primeiro semestre.

A falta de pavimentação adequada fez com que, ao longo do tempo, o tráfego de carretas fosse desviado para dentro da cidade, impactando diretamente o trânsito, a segurança e o dia a dia dos moradores. Além disso, a poeira e as condições precárias da via sempre foram motivos de reclamação.

Diante desse cenário, a Prefeitura intensificou, no último ano, as articulações junto ao Governo Federal, buscando antecipar o asfaltamento da via. O diálogo com o Ministério dos Transportes e outros órgãos foi fundamental para destravar o projeto e garantir o avanço da obra.

Agora, com a confirmação da empresa responsável, a expectativa é que os trabalhos comecem em breve, trazendo melhorias significativas para a mobilidade urbana e reduzindo a circulação de veículos pesados dentro da cidade. Com o início das obras cada vez mais próximo, a Expresso Porto deixa de ser apenas uma demanda histórica e passa a representar um passo concreto para o desenvolvimento e a organização do tráfego em Porto Velho.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância desse avanço para o município. “Há décadas essa obra é apenas cascalho e poeira, mas agora conseguimos avançar com diálogo e trabalho. A empresa já confirmou o início ainda neste primeiro semestre. Isso significa mais progresso, mais segurança e menos carretas dentro da nossa cidade”.

Fotos: Arquivo / Secom