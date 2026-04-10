Arma furtada e drogas são apreendidas e quatro acabam presos em adega

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/04/2026 às 14h20

Quatro pessoas foram levadas à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) após uma ação da Polícia Militar que resultou na apreensão de arma de fogo, munições e entorpecentes em uma adega situada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, na manhã de quinta-feira (09).

No local, uma pistola calibre 9 mm com registro de furto e 16 munições foram encontradas com um homem identificado pelas iniciais U.A.P., de 27 anos. Já com C.S.M., de 28 anos, foram localizadas porções de cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie. Durante a chegada das equipes, houve tentativa de descarte de sete invólucros contendo drogas por meio do cano de respiro de uma fossa. Também foram identificados diversos invólucros vazios, indicando consumo de substâncias ilícitas no ambiente.

A presença policial no estabelecimento ocorreu após reincidência de irregularidades. Por volta das 03h, o proprietário, V.H.F.O., de 23 anos, já havia sido orientado a encerrar as atividades em razão de perturbação do sossego. Com nova constatação às 06h, equipes da Rádio Patrulha retornaram e abordaram 16 pessoas no interior da adega.

Durante a ocorrência, foi admitido pelos responsáveis pelo local, V.H.F.O. e P.H.B.S., que a determinação de fechamento anterior não foi cumprida. Diante dos fatos, U.A.P. foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e receptação. C.S.M. responderá por tráfico de drogas, enquanto os responsáveis pelo estabelecimento foram enquadrados por desobediência, perturbação do sossego e também tráfico.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Judiciária, responsável pela continuidade das providências legais cabíveis.