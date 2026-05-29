Polícia Civil cumpre mandado contra vigilante de escola investigado por tráfico

Por PC/RO

Publicada em 29/05/2026 às 13h50

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Costa Marques, cumpriu mandado de busca e apreensão contra um vigilante de escola investigado por tráfico de drogas.

A medida judicial foi cumprida tanto na residência do investigado quanto nas dependências da unidade escolar onde ele exercia suas atividades. Segundo as investigações, o conduzido estaria realizando entrega de entorpecentes na modalidade “delivery”, utilizando uma motocicleta para a prática criminosa.

Durante as diligências, foram apreendidos materiais que auxiliarão no avanço das investigações, além da motocicleta supostamente utilizada para a entrega dos entorpecentes.

Após o cumprimento da medida, o vigilante foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para adoção das providências legais cabíveis. As investigações seguem em andamento, com análise dos materiais apreendidos e demais deliberações pela autoridade policial.

A Polícia Civil destacou que a ação foi realizada de forma técnica e cautelosa, especialmente por envolver ambiente escolar, preservando a segurança da comunidade escolar.