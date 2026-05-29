Hospital Municipal terá localização estratégica e acesso facilitado; prédio fica próximo da rodoviária, aeroporto, hotéis e órgãos públicos

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 29/05/2026 às 14h29

“Localização, localização, localização”. A máxima tradicional do mercado imobiliário também pesou na decisão da Prefeitura de Porto Velho durante o processo de aquisição do futuro Hospital Municipal da capital.

A unidade, que já possui estrutura hospitalar pronta e funcionava anteriormente na rede privada, está situada em uma área considerada estratégica da cidade, garantindo acesso rápido por importantes avenidas e corredores urbanos da capital rondoniense.

Segundo o Laudo de Avaliação emitido por meio de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia, o imóvel apresenta vantagens significativas no quesito mobilidade urbana. O documento aponta que o hospital está próximo de diversos pontos de ônibus, facilitando o deslocamento de pacientes e acompanhantes que utilizam o transporte coletivo.

Em um raio de aproximadamente três quilômetros da unidade existem pelo menos sete hotéis, além de importantes estruturas públicas e privadas, como o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), supermercados, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a Prefeitura de Porto Velho e diversos serviços essenciais.

O laudo também destaca a proximidade com pontos estratégicos da capital. “Destaca-se que essa unidade de saúde encontra-se a 5,6 quilômetros do aeroporto de Porto Velho, a 1,4 quilômetro da rodoviária, a 3 quilômetros do complexo de saúde estadual e a 2 quilômetros da sede da Universidade Federal de Rondônia (Unir)”, diz trecho do documento técnico.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou que a escolha da localização leva em consideração a facilidade de acesso da população e a capacidade de integração da futura unidade com a rede municipal de saúde. “Estamos falando de uma estrutura em uma área estratégica da cidade, com acesso facilitado para pacientes, profissionais e serviços de apoio. Isso vai contribuir diretamente para garantir mais eficiência, agilidade e qualidade no atendimento à população de Porto Velho”.

O prefeito Léo Moraes comemorou o avanço do projeto e afirmou que todo o planejamento para implantação do hospital levou em consideração fatores estruturais e logísticos capazes de impactar positivamente a vida da população.

“Década após década a população de Porto Velho aguardou para que o poder público tomasse uma iniciativa que levasse a um hospital municipal e hoje vemos esse desejo se concretizando. É uma satisfação imensa saber que estamos construindo uma história de crescimento da nossa cidade”.

O futuro Hospital Municipal ficará localizado na Avenida João Goulart, nº 2164, esquina com a Rua Quintino Bocaiúva, no bairro São Cristóvão, em Porto Velho.