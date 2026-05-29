Egresso de Medicina Veterinária do IFRO alcança 1º lugar em seleção da UFMT

Por IFRO

Publicada em 29/05/2026 às 15h15

O egresso do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, Fabrício Andrade Gomes, conquistou o primeiro lugar no processo seletivo do Programa de Residência em Patologia Animal da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), alcançando nota máxima (100 pontos).

A seleção, regida pelo Edital nº 001/2026 – COREMU/HOVET/UFMT, ofertou uma vaga remanescente para atuação no Programa de Residência em Medicina Veterinária, coordenado pela Professora e Médica Veterinária Lianna Ghisi Gomes. O processo seletivo exigiu conhecimentos específicos na área de Patologia Animal, destacando a preparação técnica e acadêmica dos candidatos.

Fabrício integrou a primeira turma do curso de Medicina Veterinária do IFRO Campus Colorado do Oeste, coordenado pela Professora Ana Cláudia Costa Guiraud. Durante a graduação, participou de atividades extracurriculares no Centro de Diagnóstico Veterinário, sob orientação do Professor Flávio Caldeira, desenvolvendo experiências voltadas à sanidade animal e ao diagnóstico veterinário.

Segundo o egresso, a residência em Patologia Animal representa uma importante etapa de aperfeiçoamento profissional. Ele destaca que a rotina prática, envolvendo necropsias em diferentes espécies e exames histopatológicos, contribui diretamente para a consolidação do raciocínio clínico-patológico e para a compreensão das principais enfermidades que afetam os animais na região.

Ao comentar sobre o futuro, o egresso destacou suas perspectivas: “As perspectivas para essa nova etapa como profissional formado são excelentes. A residência me dará uma ótima segurança técnica, e eu imagino o quanto o trabalho a campo demanda um bom raciocínio e, ainda assim, segue carente de diagnósticos precisos. Meu objetivo principal para o futuro é atuar diretamente a campo, unindo o conhecimento da patologia com a sanidade geral dos animais das propriedades”, afirma Fabrício.

A Coordenadora do curso de Medicina Veterinária do IFRO Campus Colorado do Oeste, Professora Ana Cláudia Costa Guiraud, destacou que a conquista do egresso representa motivo de orgulho para a instituição e evidencia a qualidade da formação oferecida pelo campus. “O resultado representa não apenas o talento e a dedicação do ex-aluno, mas também o compromisso do curso com a formação acadêmica de excelência, preparando profissionais altamente capacitados para os desafios da Medicina Veterinária”, enfatizou a docente.