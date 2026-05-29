Virginia na Copa? Descubra qual será a função dela na Globo

Por IG

Publicada em 29/05/2026 às 15h49

Virginia Fonseca foi confirmada como reforço da TV Globo p ara a cobertura da Copa do Mundo de 2026, que começa no próximo dia 11 de junho. A influenciadora fechou parceria com a emissora carioca e fará parte do time do Domingão com Huck durante o período do Mundial.

Apesar da expectativa do público, Virginia não terá participação ligada ao jornalismo esportivo tradicional e nem não atuará como comentarista, analista ou debatedora das partidas da Seleção Brasileira.

A estratégia da Globo e de Luciano Huck é apostar no forte alcance digital da influenciadora para aproximar ainda mais o público jovem da cobertura da Copa do Mundo.

Virginia terá a missão de produzir conteúdos leves e totalmente descontraídos, diretamente dos bastidores do evento.

A jogada da emissora carioca é puramente estratégica. Ao trazer Virginia para o Domingão , a Globo pretende surfar no gigantesco engajamento digital da influenciadora para movimentar as redes sociais, e consequentemente atrair e aproximar um público mais jovem e conectado do universo do torneio. Na prática, a rotina de Virginia na Copa será muito parecida com o que seus milhões de seguidores assistem diariamente nos storie s, a diferença é que, agora, esse formato dinâmico e de forte apelo será envelopado para a tv aberta.