Semana do Meio Ambiente: Prefeitura realiza programação especial com atividades educativas

Por Assessoria

Publicada em 29/05/2026 às 15h06

Espigão do Oeste cuida do nosso maior patrimônio: a natureza que nos cerca. Você já parou para observar o nascer do sol sobre a Serra Morena? Ou sentir a brisa fresca que vem dos nossos rios? Essa beleza que nos encanta todos os dias é fruto do cuidado de cada espigãoense com a nossa terra.

Na Semana do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente preparou uma programação especial com atividades educativas para conscientizar e envolver toda a comunidade na proteção do nosso patrimônio natural. São ações que transformam a relação da nossa gente com o território, cultivando nas novas gerações o amor e o respeito pela nossa fauna, flora e recursos naturais.

Quando cuidamos do meio ambiente, estamos cuidando do futuro dos nossos filhos, da qualidade da água que bebemos, do ar que respiramos e da terra que nos alimenta. Cada árvore plantada, cada aula sobre sustentabilidade, cada ação de descarte é um legado que deixamos para as próximas gerações.

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação.

Confira a programação completa no card e venha participar conosco!

Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Juntos por um Espigão d'Oeste mais verde e sustentável.