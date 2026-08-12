Rede municipal de saúde recebe três novas câmaras frias para armazenamento de medicamentos

A rede municipal de saúde de Ji-Paraná recebeu três novas câmaras frias para o armazenamento de medicamentos que precisam ser mantidos sob temperatura controlada. Com capacidade de mil litros cada, os equipamentos foram destinados ao Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz e às farmácias básicas do primeiro e segundo distritos.
Nas duas farmácias básicas, as câmaras serão utilizadas principalmente para o armazenamento de insulinas. Por serem medicamentos sensíveis às variações de temperatura, as insulinas precisam permanecer sob refrigeração adequada para manter sua qualidade e eficácia até a dispensação aos pacientes.
No Hospital Municipal, a nova câmara atenderá à demanda de diferentes setores da unidade. Entre os medicamentos armazenados estão vacinas, insulinas, rocurônio, albumina, ocitocina e imunoglobulina anti-Rh, conhecida comercialmente como Matergam.
A estrutura também atende medicamentos utilizados com frequência na maternidade. É o caso da ocitocina e da imunoglobulina anti-Rh, utilizada em situações específicas durante a assistência às gestantes.
O controle da temperatura é uma etapa essencial no armazenamento de medicamentos termolábeis. A exposição a temperaturas fora das condições recomendadas pode alterar suas características e comprometer a eficácia do produto.
As câmaras frias são próprias para esse tipo de armazenamento e permitem manter a temperatura de forma controlada e contínua. Além disso, a capacidade de mil litros amplia o espaço disponível para acondicionar e organizar os medicamentos nas três unidades.
Com os novos equipamentos, o município amplia a estrutura de armazenamento da rede de saúde e oferece melhores condições para a conservação dos medicamentos utilizados diariamente no atendimento à população.
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