Rede municipal de saúde recebe três novas câmaras frias para armazenamento de medicamentos

Por Natália Pessoa

Publicada em 12/08/2026 às 13h50

A rede municipal de saúde de Ji-Paraná recebeu três novas câmaras frias para o armazenamento de medicamentos que precisam ser mantidos sob temperatura controlada. Com capacidade de mil litros cada, os equipamentos foram destinados ao Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz e às farmácias básicas do primeiro e segundo distritos.

Nas duas farmácias básicas, as câmaras serão utilizadas principalmente para o armazenamento de insulinas. Por serem medicamentos sensíveis às variações de temperatura, as insulinas precisam permanecer sob refrigeração adequada para manter sua qualidade e eficácia até a dispensação aos pacientes.

No Hospital Municipal, a nova câmara atenderá à demanda de diferentes setores da unidade. Entre os medicamentos armazenados estão vacinas, insulinas, rocurônio, albumina, ocitocina e imunoglobulina anti-Rh, conhecida comercialmente como Matergam.

A estrutura também atende medicamentos utilizados com frequência na maternidade. É o caso da ocitocina e da imunoglobulina anti-Rh, utilizada em situações específicas durante a assistência às gestantes.

O controle da temperatura é uma etapa essencial no armazenamento de medicamentos termolábeis. A exposição a temperaturas fora das condições recomendadas pode alterar suas características e comprometer a eficácia do produto.

As câmaras frias são próprias para esse tipo de armazenamento e permitem manter a temperatura de forma controlada e contínua. Além disso, a capacidade de mil litros amplia o espaço disponível para acondicionar e organizar os medicamentos nas três unidades.

Com os novos equipamentos, o município amplia a estrutura de armazenamento da rede de saúde e oferece melhores condições para a conservação dos medicamentos utilizados diariamente no atendimento à população.