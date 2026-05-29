Transparência e responsabilidade fiscal marcam audiência pública da Prefeitura de Rolim de Moura nesta sexta-feira, 29

Por Assessoria

Publicada em 29/05/2026 às 14h58

A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura realizou na manhã desta sexta-feira (29), no auditório da Câmara Municipal, a Audiência Pública de Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais referente ao 1º Quadrimestre de 2026. A ação atende ao que determina o § 4º do Artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), reforçando o compromisso da administração municipal com a transparência, responsabilidade e participação popular.

Durante a audiência, foram apresentados dados relacionados à execução orçamentária, arrecadação, investimentos e aplicação dos recursos públicos nos primeiros quatro meses do ano. O encontro também serviu para demonstrar à população o equilíbrio fiscal do município e as ações desenvolvidas pela gestão municipal em diversas áreas da administração pública.

A audiência pública é um importante instrumento de controle social, permitindo que a população acompanhe de perto a aplicação dos recursos públicos e participe ativamente da construção de uma gestão cada vez mais transparente e eficiente.

Representantes do Poder Executivo, Legislativo, servidores públicos e cidadãos participaram da atividade, realizada às 9h30, fortalecendo o diálogo entre a administração municipal e a comunidade.