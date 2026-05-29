Herbert Lins e Coluna Falando Sério, do Rondônia Dinâmica, recebem homenagem da revista Imagine Acredite em Brasília

Por VINICIUS CANOVA (DRT 1066/RO)

Publicada em 29/05/2026 às 14h54

O jornalista Herbert Lins e a Coluna Falando Sério, publicada originalmente no jornal eletrônico Rondônia Dinâmica, foram homenageados na última quarta-feira, 27 de maio, em Brasília, durante evento promovido pela revista Imagine Acredite em comemoração aos sete anos de atuação do veículo na capital federal. A solenidade ocorreu no Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, reunindo autoridades, parlamentares, empresários, representantes da sociedade civil e convidados de diferentes regiões do país, e contou com a presença da ministra interina da comunicação Sônia Faustino.

A programação da revista Imagine Acredite incluiu palestras, debates e homenagens voltadas ao reconhecimento de personalidades, lideranças e representantes de instituições que, segundo a organização do evento, contribuíram ao longo dos anos com pautas ligadas à cidadania, ao desenvolvimento social e ao fortalecimento do diálogo institucional. Conforme divulgado previamente pela publicação, o encontro foi realizado no Congresso Nacional e teve entre os focos discussões relacionadas à valorização da mulher, enfrentamento à violência e fortalecimento de políticas públicas.

Durante a cerimônia, Herbert Lins recebeu o troféu concedido pela revista, publicação de circulação nos Três Poderes em Brasília, em reconhecimento à sua atuação no meio da comunicação. O jornalista é titular da Coluna Falando Sério, espaço de análises políticas originalmente veiculado pelo Rondônia Dinâmica.

A homenagem foi acompanhada pelo deputado estadual Alan Queiroz, que participou do ato realizado na Câmara dos Deputados e destacou a relação profissional mantida com Herbert Lins no exercício das atividades parlamentares.

Em declaração durante a solenidade, o parlamentar afirmou: “Olá, meus amigos de Rondônia, deputado estadual Alan Queiroz, estamos aqui em Brasília, aqui na Câmara Federal, um momento de homenagem ao nosso assessor, assessor parlamentar, que tem nos ajudado muito no gabinete, professor Herbert Lins, está ao nosso lado também o nosso cacique Celso Suruí, e a gente hoje aqui contemplando a homenagem que a revista Imagine contempla os personagens que tem se destacado em todo o país, né? E hoje recebendo aqui em Brasília, nosso parceiro, nosso assessor Herbert Lins, sendo homenageado, é um prazer imenso. Nosso gabinete ter sido lembrado através dessa pessoa que tem, que realiza, tem um trabalho prestado ao nosso estado de Rondônia e especialmente ao nosso gabinete. Parabéns, pessoal. Obrigado, meu amigo.”

Na mesma ocasião, Herbert Lins agradeceu a presença do deputado estadual Alan Queiroz e do cacique Celso Suruí, além de comentar o significado da homenagem recebida no evento promovido pela revista Imagine Acredite.

Em pronunciamento realizado durante a cerimônia, o jornalista declarou: “Obrigado, deputado Alan, por estar aqui nessa solenidade de entrega do troféu da revista Imagina Acredita, um troféu que reconhece os jornalistas que se destacam no meio de comunicação, tanto em Brasília como nas outras regiões do país. Também agradeço a presença do cacique Celso Suruí, do povo indígena, Paiter Suruí, que muito me honra estar aqui acompanhando o deputado Alan, que faz parte da nossa equipe.”

Ao prosseguir com o pronunciamento, Herbert Lins associou o reconhecimento à trajetória construída no jornalismo político e dedicou a homenagem a familiares, leitores e ao povo de Rondônia. “E essa homenagem, eu devo uma gratidão muito grande a você, pelo oportunidade que me deu e está me dando e de me permitir atuar como jornalista político. E essa homenagem eu dedico especialmente à minha mãe, Elisete, ao meu pai, o Coronel Lins, à memória do meu pai, o Coronel Lins. Ao povo de Nova Mamoré, que me acolheu”, afirmou.

O jornalista também mencionou o contexto da solenidade realizada no Congresso Nacional e a trajetória da revista Imagine Acredite em Brasília. “Recebo com muita alegria essa grande homenagem da revista Imagine Acredite, nesse grande evento aqui no Auditório Nereu Ramos, na Câmara do Deputado, que foi para comemorar os sete anos de existência da revista Imagina Acredite, que circula nos três poderes aqui na capital federal, Brasília. Então, essa grande homenagem eu divido com você, seguidores e leitores da coluna Falando Sério e do jornal eletrônico Rondônia Dinâmica”, declarou.

A homenagem recebida por Herbert Lins ocorre meses após o jornalista ter sido destaque editorial da revista Imagine Acredite. Em novembro de 2025, a publicação abordou a trajetória profissional do colunista, seus métodos de análise política, atuação em campanhas eleitorais.