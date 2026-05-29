Prefeitura define área para construção do novo Hospital Municipal e avança em projeto histórico para a saúde de Ji-Paraná

Por Natália Pessoa

Publicada em 29/05/2026 às 14h52

A Prefeitura de Ji-Paraná deu mais um passo importante para a construção do novo Hospital Municipal. Na última quinta-feira (28), o prefeito Affonso Cândido (PL) anunciou a definição da área que receberá a futura unidade de saúde, considerada uma das obras mais importantes para o fortalecimento da rede municipal de atendimento.

O terreno escolhido é o espaço atualmente ocupado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp). A secretaria será transferida para uma nova área no Setor Industrial, também pertencente ao município, permitindo a utilização do espaço para a implantação do hospital.

A definição da área representa um avanço significativo para a viabilização do projeto. Por se tratar de um terreno já pertencente ao patrimônio municipal, a medida reduz custos e evita a necessidade de aquisição de uma nova área, gerando uma economia estimada em aproximadamente R$ 3 milhões.

Outro importante avanço já conquistado é a garantia de R$ 20 milhões para a obra, recurso viabilizado por meio de emenda parlamentar do senador Marcos Rogério (PL). O valor representa o investimento inicial para a implantação do projeto e reforça o compromisso conjunto em buscar melhorias para a saúde pública de Ji-Paraná.

De acordo com a administração municipal, a construção do novo Hospital Municipal tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimento da rede pública, oferecer mais qualidade aos serviços prestados à população e fortalecer a estrutura da saúde no município.

Com a área definida e os primeiros recursos assegurados, a Prefeitura segue trabalhando nas próximas etapas necessárias para viabilizar a execução do projeto, considerado um marco para o futuro da saúde de Ji-Paraná.