Polícia Civil prende suspeitos de tráfico de drogas em Itapuã do Oeste

Por PC/RO

Publicada em 29/05/2026 às 09h51

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Candeias do Jamari, realizou, na data de ontem (28), a prisão em flagrante de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas no município de Itapuã do Oeste.

A ação policial ocorreu na região central da cidade, onde um dos suspeitos realizava a comercialização de entorpecentes. Após diligências e averiguações realizadas pela equipe policial, foi constatada a prática criminosa.

Durante a ocorrência, um terceiro indivíduo chegou ao local com o objetivo de adquirir substância entorpecente. No decorrer da abordagem e consulta aos sistemas de segurança, foi verificado que havia em seu desfavor um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, sendo ele imediatamente capturado pela equipe policial.

Os envolvidos foram conduzidos à unidade policial, onde permaneceram à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Civil do Estado de Rondônia reafirma seu compromisso no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade, atuando de forma firme na preservação da ordem pública e na proteção da sociedade.