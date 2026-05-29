Polícia resgata vítima de Tribunal do Crime no residencial Orgulho do Madeira

Por Newsrondonia.com

Publicada em 29/05/2026 às 09h45

Na tarde desta quinta-feira (28), uma operação da Polícia Militar resultou no resgate de um jovem de 24 anos que era submetido a um “Tribunal do Crime” no residencial Orgulho do Madeira, localizado na Zona Leste de Porto Velho. A vítima era mantida em cárcere privado na quadra 607, na rua Jesus Cristo.

As autoridades foram acionadas via denúncia anônima, desencadeando o deslocamento imediato de diversas guarnições. Com a chegada da PM, houve uma tentativa de fuga por parte dos suspeitos, contida por um cerco tático que contou com o apoio de múltiplas unidades, incluindo BPTran e guarnições do 1º e 5º Batalhões.

A vítima, que declarou ter integrado a facção Comando Vermelho no local, relatou que decidiu abandonar o grupo e se recusou a cumprir uma “missão criminosa” ordenada pela organização. A negativa resultou na determinação de que ele passasse pelo julgamento do tribunal da facção.

Durante a ação, os militares salvaram a vítima e efetuaram a prisão de diversos envolvidos, além da apreensão de uma adolescente. No local, foram encontrados os seguintes itens:

Um revólver calibre 38 com munições.

Diversas facas, facões e martelos, que seriam utilizados na execução da vítima.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes para as providências legais sob a responsabilidade do delegado de plantão.