PM apreende drogas durante Operação Brasil Contra o Crime Organizado

Por PM/RO

Publicada em 29/05/2026 às 09h45

A Polícia Militar de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON) e equipes da Força Tática do 1º BPM, realizou duas importantes ações de combate ao tráfico de drogas nesta quinta-feira (28), pela manhã, no município de Guajará-Mirim, região de fronteira entre Brasil e Bolívia, durante a execução da Operação Brasil Contra o Crime Organizado.

Na primeira ocorrência, registrada no porto clandestino conhecido como “Pérola”, os policiais realizavam patrulhamento tático e fiscalização de cargas quando identificaram um homem de 18 anos em atitude suspeita desembarcando de uma embarcação oriunda da Bolívia. Ao perceber a presença policial, o suspeito abandonou uma mala de viagem em uma área de matagal e tentou retornar para a região de embarque.

Durante a averiguação, os policiais constataram que no interior da mala havia aproximadamente 15,7 quilos de substância análoga à maconha. O suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico internacional de drogas e foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Guajará-Mirim, juntamente com o entorpecente e um aparelho celular apreendido.

Em outra ação realizada no Porto Oficial de Guajará-Mirim, equipes da Força Tática receberam informações do Núcleo de Inteligência do 6º BPM indicando que dois homens, ambos de 21 anos, estariam retornando da Bolívia transportando drogas. Com base nas características repassadas, os policiais localizaram e abordaram os suspeitos ainda na área portuária.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram aproximadamente 100 gramas de substância análoga à maconha. Conforme consta no relatório policial, os dois abordados afirmaram informalmente que a droga pertencia a ambos. Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

As ocorrências foram registradas no âmbito da Operação Integrada de Policiamento Preventivo e Repressivo “Brasil Contra o Crime Organizado”, que intensifica ações ostensivas em áreas sensíveis da faixa de fronteira, com foco no combate ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho e demais crimes transfronteiriços.

Participaram da operação equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), Força Tática do 1º BPM, Núcleo de Inteligência do 6º BPM, além de efetivos dos Comandos Regionais de Policiamento I, II, III e IV e do Comando de Policiamento Especializado.

A Operação Brasil Contra o Crime Organizado é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, e tem como objetivo intensificar o combate ao crime organizado em todo o território nacional.