RRSI chega ao final com expectativa de comercialização recorde, pedido de cassação fake em Ji-Paraná, ex-prefeito inocentado – e o prejuízo quem paga?

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/05/2026 às 14h00

RRSI – A maior mostra do gênero do Norte do País, a Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), na sua 13ª edição, que está sendo realizada em Ji-Paraná desde segunda-feira (25), será encerrada no sábado (30) com expectativa da quebra dos recordes de 2025, quando foram comercializados mais de R$ 5,1 bilhões e de visitação (446.238 pessoas) durante o período. O evento ocorre no Centro Tecnológico Vandeci Rach, na BR 364, no trecho entre Ji-Paraná e Presidente Médici e tem como tema “Exportação e Desenvolvimento”, tendo como organizador o Governo do Estado, via Secretaria de Estado de Agricultura-Seagri. Durante os dias no horário das 8h às 18h estão sendo apresentadas palestras, painéis, oficinas técnicas, seminários, mesas redondas, palestras e exposições, além de comercialização de máquinas e implementos agrícolas. Também consta do evento o concurso leiteiro, a Rondoleite.

RRSI II – O Governo do Estado está instalado na RRSI, assim como a Assembleia Legislativa (Ale), que realizou sessão extraordinária na quinta-feira (28) para discutir assuntos de interesse regional e do Estado, além da entrega de comendas a pessoas homenageadas. Nos últimos dez dias foi missão difícil encontrar hotéis com vagas não somente em Ji-Paraná, mas nos municípios vizinhos, os restaurantes estiveram lotados assim como boa parte do comércio local devido à enorme movimentação de pessoas oriundas de outros municípios, outros Estados e até do exterior. A RRSI é o espelho da força da agricultura e da pecuária de Rondônia, que amplia a cada ano a área plantada de grãos (soja, milho, café). É o maior exportador de carne gado na Região Norte e está entre os cinco primeiros em nível nacional. O Estado é o maior produtor da Região Norte de gado leiteiro e entre os dez nacional.



Cassação – O assunto foi explorado com muita competência, como sempre, pelo jornalista Nilton Salina, ex-editor do “Diário da Amazônia”, “Folha de Rondônia”, de programas de TV, da Comunicação da Assembleia Legislativa (Ale) e hoje edita o blog “Entrelinhas”. A vereadora de Ji-Paraná, Rosana Pereira (Novo), aquela que se tornou popular devido aos cachorros (ela é veterinária), apresentou pedido de cassação do vereador Willian Cândido (Republicanos). Parecer jurídico da câmara confirma que ela não citou corretamente o artigo que o vereador estaria incluso, uma falha jurídica de difícil explicação, pois não pediu expressamente a cassação do mandato nos requerimentos finais da ação. Foi protocolado um pedido de cassação sem que fosse pedida a cassação! A câmara possui inúmeros pedidos de cassação do vereador, mas o que se comenta é que somente um que deverá seguir em frente. Willian é acusado da prática de cena obscena em público. É o corporativismo disfarçado de “erro técnico”. Seria um pedido fake somente para dizer que as providências foram tomadas?! É o fim da rosca...

Absolvição – Após quase duas décadas o ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho (PT), foi absolvido, de acusações da Operação Luminus, de corrupção da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), presidida na época por Mário Sérgio Teixeira, no período de 2006 a 2012. Segundo o relator, não há prova de participação do ex-prefeito no suposto desvio de recursos. ‘Sempre acreditei que a verdade dos fatos seria reconhecida. Nem sempre a Justiça acontece no tempo que desejamos, mas ela precisa acontecer. Por isso, recebo essa decisão com serenidade, gratidão e a consciência tranquila de quem nunca deixou de acreditar na própria inocência. Mais do que uma vitória pessoal, este é o reconhecimento da verdade”, disse o ex-prefeito Roberto Sobrinho, que foi afastado do cargo, na época, já no final do segundo mandato e ficou inelegível. Além do prejuízo político, como fica o prejuízo moral de Sobrinho, que se destacava como um promissor político?

Chinelos – A deputada federal Sílvia Cristina (PP) participou da solenidade da entrega de certificados do curso de Customização de Chinelos, do programa Casa da Comunidade, em Primavera de Rondônia. Segundo a parlamentar, “para muitos, pode parecer um simples curso. Mas, para muitas pessoas é uma oportunidade de renda que se abre e que ajuda no orçamento familiar. Eu sei o que é isso, comecei a trabalhar cedo, fui manicure e ajudava a minha mãe com o que ganhava”. O Casa da Comunidade é um programa do Instituto Federal de Educação e Tecnologia-Ifro, de Ji-Paraná, que tem parceria de Sílvia Cristina, que destina recursos. Os cursos são gratuitos. 22 alunos concluíram em Primavera de Rondônia, graças e solicitação de o vereador e presidente da câmara, Rogério Barbosa (MDB).

Respigo

O deputado coronel Chrisóstomo Moura (PL), reeleito em 2022 com 24.399 votos, o sétimo mais bem votado dos oito que compõe a Bancada de Rondônia na Câmara Federal, é pré-candidato a mais um mandato nas eleições de outubro. Além dele, o PL tem mais dois nomes em condições de sucesso nas urnas este ano +++ O ex-presidente regional do MDB, Lúcio Mosquini, que foi o terceiro mais bem votado (48.730) em 2022. Como mudou de partido que são antagônicos politicamente, Mosquini deverá ter dificuldades para conseguir manter sua cadeira no Congresso Nacional +++ A vereadora de Porto Velho, Sôfia Andrade (PL), oitava mais bem votada dos 23 vereadores de Porto Velho reeleitos e eleitos em 2024, também está em busca de vaga. Nas eleições de 2022, ela foi candidata a deputada federal e somou mais de 14 mil votos, por isso está entre os pré-candidatos em condições de conseguir uma das oito vagas +++ Dois deputados da Bancada Federal de Rondônia não disputarão a reeleição. Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado é pré-candidata a uma das duas vagas ao Senado. Fernando Máximo, eleito pelo UB, hoje no PL, que também é pré-candidato a senador, os demais vão para a reeleição.

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