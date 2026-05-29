Dia das Carnes é destaque na 13ª Rondônia Rural Show Internacional e impulsiona a bovinocultura

Por Midian Mascarenhas

Publicada em 29/05/2026 às 14h25

Com o tema “Exportação e Desenvolvimento”, a 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, que acontece no Centro Tecnológico Vandeci Rack tem reforçado a importância da pecuária de corte para a economia do estado. Um dos destaques desta edição foi o evento “Dia das Carnes”, realizado no dia 28 de maio, no pavilhão Pecuária de Corte, espaço voltado ao fortalecimento da bovinocultura do estado, com demonstrações práticas de cortes e degustação e palestras.

O evento reuniu produtores rurais, empresários, técnicos, churrasqueiros e representantes do setor agropecuário, demonstrando a qualidade e valorização da carne produzida em Rondônia. A programação programação da feira segue até o dia 30 de maio.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que o estado vem conquistando reconhecimento nacional e internacional pela qualidade da produção bovina. “Rondônia possui um dos maiores rebanhos bovinos do país e vem conquistando destaque nacional pela qualidade da produção. A instalação do Pavilhão da Pecuária de Corte valoriza ainda mais o setor, promovendo conhecimento, oportunidades e desenvolvimento econômico.”

Umas das atrações do evento foi a demonstração de cortes e degustação de carnes, promovida pelo churrasqueiro Marcelo Bolinha, que destacou a importância da 13ª Rondônia Rural Show Internacional como vitrine para apresentação de técnicas, práticas e a evolução da pecuária de Rondônia ao longo dos anos. Participante desde a primeira edição da feira, ele ressaltou o orgulho em acompanhar o crescimento do evento e o engajamento do agronegócio no estado.

Durante a programação do “Dia das Carnes de Rondônia”, Marcelo também enfatizou a qualidade da carne produzida no estado, destacando o sabor diferenciado proporcionado pelas pastagens melhoradas, gramíneas e leguminosas presentes na produção do estado. “Rondônia produz uma carne com identidade, sabor marcante e qualidade reconhecida. Hoje, o consumidor procura na carne, não apenas maciez, mas também sabor e procedência.”.

Para o churrasqueiro Renato Camilo, o principal objetivo é valorizar a carne produzida em Rondônia, considerada por ele uma das melhores do Brasil. “O diferencial está no sabor autêntico da carne produzida no estado, trazendo uma experiência que remete ao sabor tradicional e à memória afetiva da infância. É muito importante incentivar o consumo da carne de Rondônia, que se destaca por sua qualidade”

Renato também destacou que a qualidade da carne de Rondônia faz toda a diferença na produção de um bom churrasco e ressalta o apoio que os pecuaristas, produtores rurais e expositores recebem da equipe de organização da feira, evidenciando o crescimento e a evolução do evento a cada edição.

O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo ressaltou que a Rondônia Rural Show é uma vitrine das potencialidades do agro rondoniense e evidencia o crescimento das cadeias produtivas do estado. “O agro de Rondônia vive um momento extraordinário. Hoje, mostramos ao Brasil a força do nosso café, do queijo, do tambaqui, da bovinocultura e de tantas outras cadeias produtivas que crescem com tecnologia e sustentabilidade.”