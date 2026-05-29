SINTERO participa do XIX ENEJA: Evento acontece em Brasília e discute políticas públicas para o ensino de jovens e adultos

Por SINTERO

Publicada em 29/05/2026 às 14h15

O SINTERO está presente no XIX Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos - ENEJA, que acontece entre os dias 27 e 30 de maio em Brasília (DF). O evento é um dos principais espaços de articulação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil.

A entidade é representada pela Secretária de Assuntos Educacionais, Judith dos Santos, e da Secretária Executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Claudir Mata.

O objetivo central é fortalecer uma política construída democraticamente, capaz de assegurar o direito universal à educação básica. Assim, o XIX ENEJA aparece como um momento estratégico para aprofundar discussões, avaliar desafios e organizar ações coletivas nas escalas municipal, regional, estadual e nacional

O SINTERO atua na defesa da educação como direito social, com participação popular, organização coletiva e atuação política para consolidar políticas públicas de EJA em todo o território brasileiro.