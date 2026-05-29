Hildon Chaves destaca agroindústria do café e reforça diálogo com produtores durante visita à Rondônia Rural Show

Por Assessoria

Publicada em 29/05/2026 às 14h28

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves, ressaltou o papel da Rondônia Rural Show como espaço de conexão entre produtores, empreendedores e lideranças do setor produtivo durante visita aos estandes das agroindústrias de café. A agenda foi cumprida ao lado do deputado estadual Cirone Deiró.

Segundo Hildon, a feira representa uma vitrine do potencial econômico do estado e da atuação de quem impulsiona o desenvolvimento regional. Durante a visita, conversas foram mantidas com produtores, famílias, empreendedores e representantes de diferentes segmentos ligados ao agronegócio.

De acordo com o pré-candidato, os diálogos reforçaram a necessidade de construção de propostas alinhadas à realidade de quem trabalha e produz em Rondônia. Em publicação sobre a visita, ele afirmou que “a Rondônia Rural Show é mais do que uma feira”, classificando o evento como um espaço onde pode ser percebida “a verdadeira força e empreendedorismo dos rondonienses”.

Ainda conforme Hildon Chaves, a maior feira do agronegócio da Região Norte tem papel relevante ao apresentar ao país a capacidade produtiva do estado. Ele também destacou que o futuro de Rondônia deve ser construído a partir da escuta da população e da valorização dos setores produtivos, especialmente daqueles ligados à geração de emprego, renda e oportunidades.