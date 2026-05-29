Evaldo Fogaça defende fortalecimento dos municípios e destaca crescimento de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 29/05/2026 às 14h10

Porto Velho, RO - O vereador de Porto Velho, Evaldo Fogaça, atualmente em seu terceiro mandato e pré-candidato a deputado estadual, afirmou que Rondônia atravessa uma fase de crescimento acelerado, impulsionada pelo agronegócio, pelos investimentos em infraestrutura e pelo fortalecimento dos municípios.



Durante participação no RURALCAST, apresentado por Tonni Giovanni, Fogaça ressaltou que a realidade do estado mudou significativamente nos últimos anos, especialmente nas cidades do interior.



Segundo ele, municípios que antes enfrentavam limitações estruturais hoje registram avanços importantes em pavimentação urbana, expansão imobiliária, crescimento econômico e melhoria da qualidade de vida da população.



Fogaça destacou que o papel dos parlamentares deve ser contribuir para que esse processo continue acontecendo de forma equilibrada, garantindo apoio aos produtores rurais, incentivo aos empreendedores e investimentos permanentes em infraestrutura.



O vereador também observou que Rondônia se tornou referência nacional em produtividade agropecuária e desenvolvimento regional, impulsionada por eventos como a Rondônia Rural Show Internacional.



Para ele, a Assembleia Legislativa deve atuar como parceira dos municípios, contribuindo para ampliar investimentos e fortalecer políticas públicas capazes de gerar emprego, renda e oportunidades.



Ao falar sobre sua pré-candidatura, afirmou que pretende defender uma atuação voltada para todas as regiões do estado, com atenção especial aos municípios do interior, que considera fundamentais para o crescimento econômico de Rondônia.