Prefeitura de Jaru intensifica serviços de patrolamento nas linhas 634 e na região de Tarilândia

Por Assessoria

Publicada em 29/05/2026 às 14h41

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seminsp), segue avançando com o cronograma de recuperação e manutenção das estradas vicinais do município.

O patrolamento contempla ações como a limpeza de bueiros, manutenção das laterais das vias e encascalhamento dos trechos mais críticos. Atualmente, as equipes trabalham com duas frentes de serviços: uma na linha 634 e outra na linha 633, na região de Tarilândia. Ainda nesta semana, após a conclusão dos trabalhos na 633, será a vez das linhas 628 e 630 (Tarilândia).

Em paralelo às ações de recuperação das estradas, a Prefeitura mantém os atendimentos do programa Caminho Rural, que garante gratuitamente a abertura e melhoria de acessos às propriedades rurais, incluindo entradas para residências, currais, tanques de leite e áreas de produção.

O prefeito Jeverson Lima destacou que os serviços alcançarão os mais de 1.600 quilômetros de malha viária rural do município, abrangendo também os distritos de Tarilândia, Santa Cruz, Bom Jesus e Jaru-Uaru.

“Estamos realizando esse trabalho com recursos e maquinários próprios da Prefeitura. Manter as estradas em boas condições é fundamental para garantir segurança, mobilidade e o escoamento da produção rural da nossa região”, afirmou.