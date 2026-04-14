Aposentado do TJRO, Carlos Vidal conquista primeira vitória na temporada de ciclismo em Cerejeiras

Por SINJUR

Publicada em 14/04/2026 às 13h49

O servidor aposentado do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), Carlos Vidal de Brito, segue se destacando no cenário esportivo e conquistou, no último dia 12 de abril, sua primeira vitória na temporada 2026 de ciclismo.

A conquista ocorreu durante o 1º Agro Ciclismo Cerejeiras, prova realizada dentro da programação da 3ª edição da AGROCOM, que reuniu atletas de todo o Cone Sul do estado, com grande participação de ciclistas locais.

Após acumular bons resultados nas etapas anteriores, realizadas em Vilhena, Espigão do Oeste e Cerejeiras, Carlos Vidal chegou à competição mais preparado, contando com o acompanhamento de sua assessoria esportiva e adotando uma estratégia bem definida para a prova.

Competindo em um percurso conhecido, onde realiza parte de seus treinos, o atleta teve desempenho consistente e conseguiu superar os adversários, cruzando a linha de chegada na 1ª colocação na categoria 50+, garantindo seu primeiro lugar no pódio nesta temporada.

Evolução e foco nas próximas provas

A vitória consolida a evolução de Carlos Vidal nas competições deste ano, reforçando sua dedicação ao esporte mesmo após a aposentadoria no serviço público.

O atleta já se prepara para o próximo desafio, marcado para o dia 26 de abril, também em Cerejeiras. Até lá, ele deve intensificar os treinos e, junto à sua assessoria, definir as melhores estratégias para manter o bom desempenho nas próximas etapas.

Com disciplina e resultados consistentes, Carlos Vidal segue como exemplo de superação e incentivo à prática esportiva entre servidores e aposentados do Judiciário de Rondônia.