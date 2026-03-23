Zé Felipe surpreende público ao dedicar flores a Virginia e Ana Castela

Durante apresentação realizada na madrugada deste domingo (22), em Ribas do Rio Pardo (MS), Zé Felipe chamou atenção ao dedicar flores a duas mulheres ligadas à sua vida pessoal recente: Virginia Fonseca e Ana Castela.
No palco, o cantor pegou um buquê de rosas e separou uma delas ao mencionar a influenciadora, com quem foi casado por cinco anos. “[Essa é] para a mãe da Maria Alice e da Maria Flor, que vai fazer aniversário”, disse, referindo-se à data de 6 de abril. O momento gerou reação imediata da plateia, com aplausos e gritos.
Na sequência, ele destacou outra flor e fez referência à cantora Ana Castela. “[E para] minha boiadeira também”, afirmou, utilizando o apelido pelo qual ela é conhecida. Novamente, o público respondeu com entusiasmo.
O episódio ocorre após mudanças recentes na vida pessoal do artista. O casamento com Virginia chegou ao fim em maio de 2025, enquanto o relacionamento com Ana Castela, que durou cerca de dois meses, terminou no final do mesmo ano. Atualmente, os dois mantêm apenas amizade, segundo declarações da cantora.
Flor para sua boiadeira Zé Felipe’s ? 🤔😎 pic.twitter.com/ivNhtfPhPm— Mistério (@ExplicoSei47786) March 22, 2026
Comentários
Seja o primeiro a comentar!