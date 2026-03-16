“Vitória do Brasil”, diz jornalista bolsonarista ao comemorar derrota de Wagner Moura

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/03/2026 às 16h04

A derrota de Wagner Moura na disputa pelo prêmio de Melhor Ator no Oscar 2026 gerou reações nas redes sociais, entre elas a do jornalista Thiago Asmar, conhecido como Pilhado. Declarado apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele comentou o resultado da premiação em vídeo publicado na internet.

O ator brasileiro concorria ao prêmio por sua atuação no filme “O Agente Secreto”, mas a estatueta acabou ficando com o norte-americano Michael B. Jordan. Ao comentar o resultado, Asmar afirmou que considerou a derrota do artista uma “vitória do Brasil”.

No vídeo, o jornalista fez críticas diretas ao ator e afirmou que não o considera um representante do país. “Como é bom saber que esse bosta, que joga contra o povo dele, contra o país dele, pelos seus próprios interesses, perdeu o Oscar. Como seria péssimo se esse ser desprezível aqui ganhasse um Oscar. Aí tem esquerdista idiota que vai falar: ‘você não torce pelo Brasil?’ Exatamente por torcer pelo Brasil, que eu sempre vou ser contra, esse hipócrita, esse cara que eu considero sujo, assim como muitos artistas da turminha dele”, disse.

Asmar também criticou artistas que, segundo ele, defendem pautas políticas de esquerda enquanto vivem fora do Brasil.

Durante a campanha internacional de “O Agente Secreto”, Wagner Moura concedeu entrevistas e fez declarações públicas alinhadas a posições progressistas, além de críticas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. As falas do ator provocaram reações de apoiadores do ex-mandatário nas redes sociais ao longo da divulgação do filme.