PM reage a tentativa de roubo, atira contra suspeitos e grupo abandona moto

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/05/2026 às 10h00

Uma motocicleta utilizada por suspeitos de tentativa de roubo foi abandonada durante a fuga e acabou apreendida pela polícia na zona leste de Porto Velho, após a reação armada de um policial militar na noite desta sexta-feira.

O caso foi registrado na Rua Henrique Valente, no bairro Três Marias. Conforme informações da ocorrência, o agente, de 41 anos, foi surpreendido por cerca de cinco criminosos que se deslocavam em duas motocicletas. O grupo, segundo o relato, estava armado e anunciou o assalto, exigindo a moto e os pertences da vítima sob ameaça.

Diante da abordagem, dois disparos foram efetuados pelo policial. Após os tiros, os suspeitos recuaram e iniciaram fuga imediata, deixando para trás uma Honda CG 125 Fan ES, posteriormente recolhida e encaminhada à Delegacia de Furtos e Roubos.

Informações preliminares indicam que um dos envolvidos utilizava tornozeleira eletrônica, vestia camisa vermelha e bermuda clara. Parte do grupo escapou a pé, enquanto outro conseguiu fugir utilizando a segunda motocicleta.

Buscas foram realizadas pela Polícia Militar na região, mas, até o momento, nenhum dos suspeitos foi localizado. O policial não sofreu ferimentos. A ocorrência foi formalizada e segue sob investigação.