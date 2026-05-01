Galvez enfrenta Guaporé em Rio Branco pela Série D após eliminação na Copa Verde

Após a saída da Copa Verde, o Galvez volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro da Série D e entra em campo neste domingo (3) para enfrentar o Guaporé-RO. O confronto marca a quinta e última rodada do primeiro turno do Grupo A2 e será realizado no Estádio Tonicão, em Rio Branco, no Acre, com início previsto para as 18h, no horário de Brasília.
Do outro lado, o Guaporé Futebol Clube encara mais um compromisso na competição nacional, em busca de resultado positivo fora de casa. A equipe rondoniense chega para o duelo com a missão de somar pontos e seguir na disputa dentro do grupo.
A partida coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na temporada, com o time acreano tentando reagir após a eliminação recente, enquanto o representante de Rondônia busca consolidar sua campanha na Série D.
