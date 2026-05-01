Gazin Porto Velho enfrenta Independência-AC fora de casa em confronto decisivo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/05/2026 às 11h00

A busca por um resultado positivo fora de casa volta a colocar o Gazin Porto Velho em campo neste fim de semana, em um confronto considerado importante dentro da competição. A partida está marcada para sábado (2), às 18h, no horário de Rondônia, em Rio Branco, onde a equipe enfrenta o Independência-AC.

Com o compromisso agendado na capital acreana, a equipe rondoniense terá mais um desafio longe de seus domínios. A preparação foi conduzida com foco em manter o nível de concentração ao longo dos 90 minutos, diante de um adversário que atua em casa.

Internamente, a atuação coletiva tem sido tratada como um dos pilares para a sequência da equipe no torneio. A manutenção do foco, aliada ao comprometimento do elenco, é apontada como fator determinante para a execução da estratégia em campo.

Mesmo atuando fora, a expectativa é de que o apoio da torcida siga presente, ainda que à distância. Nos bastidores, a conexão com os torcedores é vista como elemento motivacional, refletindo diretamente no desempenho da equipe durante as partidas.