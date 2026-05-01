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SINJUR divulga Edital nº 001/2026 para convocação de assembleia
Edital prevê deliberação virtual no dia 7 de maio para autorizar alienação fiduciária de imóvel em Ji-Paraná, visando viabilizar financiamento bancário para o sindicato.
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Assessoria
Publicada em
01/05/2026 às 10h20
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SINJUR
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