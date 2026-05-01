Fernando Vilas afirma que Rondônia precisa retomar crescimento e cobra planejamento para o desenvolvimento

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/05/2026 às 11h03

O pré-candidato a deputado federal por Rondônia, empresário Fernando Vilas (PSD), afirmou que o estado precisa reagir diante do cenário de desaceleração econômica observado nos últimos anos. A manifestação foi feita por meio de publicação nas redes sociais, na qual ele abordou a necessidade de retomada do desenvolvimento com foco em planejamento e infraestrutura.

Segundo Vilas, Rondônia já apresentou índices expressivos de crescimento no passado, impulsionados principalmente pela expansão agrícola e investimentos estruturantes. No entanto, ele avalia que o ritmo atual está abaixo do potencial do estado, especialmente quando comparado a outras unidades da federação que avançaram em áreas como logística, indústria e tecnologia.

“Rondônia precisa reagir. E tem que ser pra já. Estamos desacelerando, e há décadas não vemos grandes obras que sustentem nosso crescimento”, declarou. Ele também destacou que a ausência de novos projetos estruturantes impacta diretamente a competitividade e a capacidade de geração de valor da economia local.

O pré-candidato defendeu a retomada de investimentos em setores considerados estratégicos, como infraestrutura de transporte, energia e saúde, apontando que essas áreas são fundamentais para sustentar o crescimento econômico e ampliar oportunidades no estado. Para ele, o cenário atual exige decisões voltadas ao futuro e maior articulação em torno de um projeto de desenvolvimento.

“Temos que retomar o desenvolvimento com planejamento, coragem e compromisso com o futuro”, afirmou Vilas, ao defender a ampliação do debate público sobre soluções para Rondônia.