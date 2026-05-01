Vergonha da BR-319 se arrasta; Confúcio não se pronunciou sobre derrota; Tony Pablo municia adversários de Fúria

Por Sérgio Pires

Publicada em 01/05/2026 às 11h20

A VERGONHA DA BR 319 SE ARRASTA, COM DECISÕES QUE PROTEGEM OS INTERESSES DAS ONGS E DE MARINA SILVA

Não há mais adjetivos que se possa utilizar sobre a verdadeira saga de horror que o reasfaltamento da BR 319 tem sofrido, nas mãos do Ministério Público Federal, de grande parte do Judiciário, principalmente em suas instâncias inferiores e, mais que tudo, pela pressão das ONGs, bancadas com dinheiro estrangeiro, que mandam e desmandam na Amazônia. É vergonhoso! É lamentável! É trágico!

Foi mais uma repetição de tudo o que já se sabia. O governo federal autorizou a obra, liberou os recursos e até mudou a lei para que não se pudesse interromper o trabalho em obras de recuperação onde elas já tivessem ocorrido. Nada adiantou.

Uma dessas ONGs que representam o terrorismo ambiental que foi imposto à população brasileira, num recurso simples à Justiça Federal, num processo analisado por uma juíza que passou sua vida sendo treinada e preparada para criminalizadr qualquer desenvolvimento na região, para “proteger o meio ambiente”, num canetaço, mandou parar uma obra de mais de 670 milhões de reais.

Não importa se, poucas horas depois, uma decisão superior, do TRF 1, tenha cassado a decisão da juíza federal. Não é este o ponto central. O que deixa a milhões de Amazônidas indignados é que, a qualquer momento, uma rodovia que integra o Amazonas ao resto do país; que já foi asfaltada há 50 anos e que é vital para toda a região, pode ter suas obras suspensas novamente paralisadas.

Não haverá uma Amazônia verdadeiramente brasileira enquanto as ONGs dominarem a região. Algumas delas até que são importantes para a população mais pobre, mas a ampla maioria vivem em torno dos interesses estrangeiros, que estão se lixando em manter a floresta em pé. Querem mesmo são as riquezas que abundam no nosso território.

Movidas a milhões de dólares e vivendo com o apoio de organismos aparelhados durante décadas, as ONGs vivem em função das nossas riquezas e são sempre agradecidas à sua Rainha, a ministra Marina Silva, que em seu Estado, o Acre, não se elegeria mais nem como vereadora. Mas é eleita por São Paulo, onde vive como uma madame, apoiada nas urnas por descerebrados que acham que ela é a salvadora do Planeta.

Não dá vontade de vomitar?

FOI UMA VITÓRIA DO BRASIL E DA OPOSIÇÃO, MAS PORQUE OS INTERESSES DE ALCOLUMBRE E DO PAÍS DESTA VEZ COINCIDIRAM

Veja errou! Era assim que, quando era a maior revista semanal do país, em tempos idos, a Veja, se retratava dos seus eventuais erros. Copiando: a OPINIÃO de PRIMEIRA errou! Previu uma vitória do governo, com a aprovação de Jorge Messias para o STF. Foi mal! Lula continua “apenas” com sete dos atuais dez ministros ao seu lado.

Foi a vitória do Brasil decente? Claro que foi. Foi uma vitória que deu aos brasileiros de bem alguma esperança de que, em algum tempo, voltaremos à verdadeira democracia e sairemos do tacão com viés ditatorial? Claro que sim. Foi uma vitória da oposição? Foi, claro.

Mas que não nos enganemos. Não foi uma vitória do melhor do Brasil, porque ela foi arquitetada por um político que pensa apenas em si, nos seus interesses e nada do seu país. Se os seus interesses coincidirem, como coincidiram no episódio Messias, melhor para todos. Mas a mão podre de Davi Alcolumbre, decisiva, tirou muito do gosto de uma vitória real.

Foi também uma pesada derrota, histórica, para o governo do presidente Lula. Mesmo experiente, mesmo sabendo com quem estava lidando, Lula pareceu um principiante, entregando de bandeja seu amigo pessoal que designara o STF, mesmo sabendo dos riscos que corria, quando a oposição se unia a Alcolumbre.

Há no ar um cheiro de um fim de governo desolador. Caindo nas pesquisas, perdendo o domínio até em regiões do Nordeste, onde sempre foi o Rei, Lula começará, agora, a enfrentar pesada oposição no Congresso, animada com a vitória.

Em verdade vos digo, como diria um texto bíblico: afora alguns poucos que realmente amam seu país e sua Pátria, a derrota de Lula pode não significar, lá na frente, uma vitória do Brasil, já que políticos como Alcolumbre podem se reeleger. É triste, mas é real!

BAGATTOLI E MARCOS ROGÉRIO COMEMORAM VITÓRIA E NA SABATINA, INFORMARAM PORQUE NÃO APROVARIAM MESSIAS

Dos três senadores rondonienses, embora o voto tenha sido secreto, dois deles estiveram nas redes sociais, tanto antes quanto depois da votação, para comemorar a vitória. Jaime Bagattoli não cabia em si de alegria, gravando um depoimento sobre o que chamou de “uma derrota histórica do governo, uma vitória histórica do Brasil!”. Marcos Rogério, embora mais comedido, também registrou a derrota do governo, com a negativa da maioria dos senadores em aprovar Jorge Messias.

Durante a sabatina de Messias, tanto Bagattoli quanto Marcos Rogério deixaram claro seus votos contrários à indicação do Planalto, ambos lembrando ações do candidato derrotado na votação final por 42 votos a 34. Ambos lembraram o apoio de Messias às prisões e as penas arbitrárias do golpe que não houve; a criação do Ministério da Verdade, proposto por ele, para censurar quem atacasse o governo e, ainda, seu aval para a assistolia, ou seja, o assassinato dos fetos até o nono mês de gravidez.

O terceiro senador, Confúcio Moura, ao menos até a noite desta quinta-feira não havia se pronunciado oficialmente sobre a derrota. Embora o voto secreto, não há dúvida de que Confúcio foi um dos 34 que votaram a favor da indicação de Jorge Messias. Sua posição governista, sempre a favor de projetos e planos do governo Lula, atestam esta afirmação.

Na Câmara Federal, embora ela não participe da votação, deputados rondonienses também usaram as redes sociais para comemorar a vitória da oposição e a derrota histórica do governo.

O ADVERSÁRIO DENTRO DE CASA? CADA VEZ QUE TONY PABLO FALA, OS ADVERSÁRIOS DE ADAILTON FÚRIA COMEMORAM

Em breve, o mundo da política vai trazer novidades inesperadas. Uma série de acontecimentos, que já são conhecidos nos bastidores, vão começar a sair à tona, porque neste meio não há segredos que seja mantido entre mais de duas pessoas. As fofocas pululam pelos corredores e, quem sabe em breve, se terá mais detalhes.

O que não é fofoca e nem Fake News é que, além de todos os problemas da campanha que se avizinha, o ex-prefeito de Cacoal e candidatíssimo ao Governo, Adailton Fúria, mais cedo ou mais tarde, terá que enfrentar um problema que jamais esperava.

Na sua cidade, o prefeito que o substituiu, escolhido como vice a dedo por ele, um amigo de 17 anos, tem se tornado uma voz perigosa contra aquele que lhe passou o comando de uma das melhores cidades de Rondônia, graças, aliás, a um e meio governo de Fúria.

O agora prefeito Tony Pablo, cada vez que grava um vídeo, cada vez que faz uma declaração pública, não só dá a entender que quer romper com seu amigo de quase duas décadas como, ao mesmo tempo, municia os adversários de Fúria.

Pablo não só tem agido como adversário, como ainda ataca o governo de Rondônia, principal aliado de Fúria. Nos últimos dias, o alvo de duríssimas críticas do agora Prefeito, foi o médico e secretário de Saúde do Estado, Edilton Oliveira dos Santos, que é também da sua cidade.

Fúria tenta minorar o problema, enquanto pensa em alguma alternativa que possa mudar o quadro. Mas a pura verdade é que, cada vez que Tony Pablo abre a boca, a oposição ao candidato Fúria comemora!

VEREADORES DE TODO O PAÍS PEDEM A ANDRÉ MENDONÇA QUE ELE SALVE O BRASIL, DURANTE ENCONTRO EM BRASÍLIA

“Salve o Brasil!” “Salve o Brasil!” “Salve o Brasil!”. O grito, em uníssono, se repetiu várias vezes. Ecoou por todo o auditório onde centenas de vereadores de todo o país. Os aplausos foram longos, antes de todos sentarem para ouvir o palestrante. A homenagem e a justa manifestação foi feita quando foi anunciado o nome do ministro André Mendonça, do STF, um dos palestrantes do evento.

O evento faz parte do programa da Marcha dos Vereadores deste ano, quando representantes de centenas de cidades brasileiras e centenas de municípios acorrem a Brasília, para apresentarem reivindicações em nível federal.

Rondonienses que estavam no local testemunharam tudo. Entre eles o conhecido advogado e ex-juiz eleitoral Juacy Loura Júnior, que inclusive, entregou a Mendonça (aliás, o mesmo o fez com várias altas autoridades nacionais), um exemplar do seu livro “Igreja, Religião e Política “, lançado nacionalmente durante o evento.

André Mendonça é hoje uma esperança de milhões de brasileiros, relator do escabroso caso da quebra do Banco Master, ele tem dado exemplo ao país de quem ninguém está acima da lei, autorizando ações da Polícia Federal contra inúmeros grandões envolvidos nas denúncias.

A grande saudação que recebeu antes da sua palestra e durante sua participação no grande encontro de vereadores brasileiros, de certa forma retrata a esperança dos brasileiros de bem de que nem tudo está perdido na Suprema Corte Brasileira.

APROVADO PROJETO DE LUÍS DO HOSPITAL QUE ACABA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM RONDÔNIA

Menos uma taxa, das tantas existentes. Projeto do deputado Luís do Hospital foi aprovado pela Assembleia Legislativa, nesta semana. Vai significar uma economia de, em torno de 230 reais todo o ano, em valores atuais, que o contribuinte não precisará maios pagar.

Trata-se do fim da cobrança da taxa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico, conhecido como (CRLV-e). A proposta também estabelece novos critérios para cobranças de taxas pelo Estado, determinando que os valores estejam vinculados ao custo do serviço, com justificativas técnicas e transparência nos cálculos e nas transações.

Foi uma luta muito importante do deputado Luís do Hospital, não só para criar um projeto que libertasse o contribuinte de uma das taxas cobradas pelo Detran, como, ainda, segundo ele destaca, “para atender à uma demanda direta da população e corrigir uma distorção na cobrança pública”.

Ele ainda sublinhou que “não é justo que o cidadão continue pagando por um serviço que hoje é digital e não tenha qualquer custo, como antes. Por isso, nossa luta para aliviar o bolso de quem trabalha e já paga tantos impostos”.

O valor a menos que o usuário dos serviços do Detran vai pagar, espera-se que, no futuro, some-se a outros tantos que são cobrados. Já houve, por iniciativa do próprio órgão, alguns cortes de custos, mas ainda é possível fazer muitos outros.

O projeto segue agora para a sanção do governador Marcos Rocha.

ÍNDIA QUE É YOUTUBER CRITICA O GOVERNO, DIZ SER CENSURADA POR ATACAR O GOVERNO E QUE SOFRE AÇÕES DO IBAMA

Quem está habituado a ouvir índios treinados para repetir a catilinária da esquerda, em relação às questões ambientais, à vida deles, de suas tribos, sabe que sempre são aqueles “adotados” pelo petismo e pelas ONGs internacionais

Andam pelo mundo afora, vivendo bem e comendo bem, desde que repitam o que os contratam pagam para ouvir. Mas é bom saber que há índios que não concordam com isso e que são proibidos de se pronunciar, sob pena de pesadas multas e até de prisão. É assim no Brasil da Democracia Relativa, como diz o presidente Lula.

Alguém aí já ouviu falar numa índia que é youtuber? O nome dela é Ysani Kalapalo. O sobrenome é da etnia dela. Ysani chegou a acompanhar Jair Bolsonaro, quando ele era Presidente, numa reunião na ONU. Embora ela diga em publicações e vídeos que está proibida de falar, criticar, ironizar ou sequer citar o nome do Ibama, sob pena de uma multa imposta pela Justiça, não há registro oficial sobre isso e nem processo correndo sobre o tema. Ou seja, exagera, sem dar provas.

Mesmo assim, ela se destaca em relação a todos os indígenas que são favoráveis ao atual governo, podem dizer o que quiserem. Há coisas que Ysani não pode. Quem quiser saber o que ela pensa sobre a doutrinação dos indígenas, sobre como vivem os povos sob o tacão da ideologia esquerdista, pode acessar o link https://www.instagram.com/reels/DXfHfutJ887/. Ou no youtube, pelo link https://www.youtube.com/results?search_query=ysani+kalapal. Em ambos, a índia Ysani pode falar o que quiser. Vale a pena conferir.

PMS CORAJOSOS, QUE ENFRENTARAM AS BALAS DOS BANDIDOS, TERÃO QUE EXPLICAR PORQUE MATARAM UM DELES

Um grupo de policiais militares rondonienses, bravos e corajosos, que enfrentaram criminosos foragidos de um dos presídios de Porto Velho (um deles, condenado a penas de mais de 200 anos de prisão) certamente terão que responder perante as doentias leis brasileiras, feitas sob medida para proteger bandidos, os motivos pelos quais mataram um assassino que aterrorizou Rondônia, conhecido como Furúnculo, que tinha, nas costas, dois séculos de prisão para cumprir.

Os PMs terão que provar que o morto e seus asseclas, todos foragidos do Presídio 470 (aliás, fugir dali é uma moleza!) tentaram escapar do cerco policial atirando contra os representantes da lei. Mesmo assim, correrão o risco de terem problemas em suas carreiras e suas vidas. Ajudaram a proteger a sociedade, mas para a legislação que temos, eles deviam se defender dos tiros dos canalhas?

Desde que a esquerda começou a dominar a política brasileira (primeiro com o Mensalão e agora com a liberação de milionárias emendas parlamentares, ou seja, o Mensalão tornado legal) muitas leis propostas para defender bandido e criminalizar a polícia vem sendo aprovadas, numa sucessão de excrescências, que deixa as pessoas decentes apavoradas.

Em Rondônia, mesmo sabendo do que pode lhes acontecer, os policiais têm dado respostas duras contra o crime. “Bandido aqui não se cria”, repetia sempre o ex-comandante da PM, Coronel Régis Braguin. Ainda bem!

FEDERAIS CENSURAM FAIXA COM A PALAVRA LADRÃO, ALEGANDO QUE SERIA UMA OFENSA CONTRA O PRESIDENTE LULA

Polícia de Estado? Claro que não! Polícia de Governo? Sim, ao menos neste caso específico. Agentes da Polícia Federal, agindo como seu fosse a polícia política de governos ditatoriais, mandaram um cidadão retirar uma enorme faixa onde estava escrita a palavra “Ladrão” em frente da sua casa. Foi na cidade de Presidente Prudente, onde o presidente Lula passaria horas depois. O diálogo dos agentes com o proprietário da casa onde estava a faixa é surreal, com pedidos de retirada, inclusive com a ameaça de que “senão nossos superiores podem mandar tirar”!

O termo era apenas “Ladrão”. Não citava nomes. Não condenava ninguém. Nada. Só “Ladrão”. Mas os atentos homens da PF, decidiram agir como se tudo fosse uma ofensa ao presidente da República, mesmo sem citar o nome dele. O nível da censura chegou a um ponto tão assustador que, mesmo sem citar qualquer nome, o responsável pela faixa poderia ser incluído num inquérito que investiga ataques e calúnias contra Lula.

É inacreditável a que nível de subserviência ao poder chegou nossa antes poderosa, independente e vital para a verdadeira democracia, a nossa Polícia Federal. Agora, vamos aos Estados Unidos perseguir refugiados políticos e, dentro do país, escrever a palavra “Ladrão” numa faixa pode dar cadeia. Imagine-se se isso acontecesse no governo anterior, a grita generalizada que aconteceria. Mas, certamente, seria difícil, até porque o Presidente anterior não pode sequer nomear o chefe da PF. Mas agora, tudo é diferente, na nossa nova Democracia Relativa!

PERGUNTINHA

Na sua opinião, quais as prioridades devem ter destaque na reta final do mandato até agora bem sucedido do governador Marcos Rocha: início da implantação do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho; investimento pesado em mais quilômetros de asfalto da Rodovia do Boi; asfalto nas principais rodovias que escoam a produção no Estado ou aumentar consideravelmente o efetivo da segurança pública para o combate ao crime?