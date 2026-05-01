ALERTA - Mais de 122 mil rondonienses podem ficar de fora das eleições 2026

Por TRE-RO

Publicada em 01/05/2026 às 10h10

Mais de 122 mil eleitores e eleitoras de Rondônia estão com o título de eleitor cancelado e correm o risco de ficar de fora das eleições de outubro de 2026. O prazo para regularização encerra no próximo dia 6 de maio — e, após essa data, não há como participar do pleito deste ano.

Atenção: o atendimento precisa ser presencial

Diferentemente de outros serviços eleitorais que podem ser resolvidos pelo aplicativo e-Título ou pelo autoatendimento no portal da Justiça Eleitoral, quem está com o título cancelado precisa, obrigatoriamente, comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral ou ponto de atendimento do TRE-RO mais próximo para regularizar a situação.

O cancelamento ocorre geralmente quando o eleitor deixa de votar em três eleições consecutivas sem justificar as ausências. Além de perder o direito de votar, o cidadão nessa situação pode enfrentar restrições como dificuldade para tirar passaporte e tomar posse em concursos públicos.

Em outubro, eleitoras e eleitores de todo o país vão às urnas para escolher presidente, governador, senadores e deputados.

O prazo para regularização termina em 6 de maio. Procure o atendimento eleitoral mais próximo e regularize seu título.

Canais de atendimento do TRE-RO

Para mais informações e suporte, utilize os canais oficiais:

Disque-Eleitor: 0800 148 0148

WhatsApp oficial: (69) 3211-2148

Site oficial:www.tre-ro.jus.br

No site, também é possível consultar os endereços de todos os cartórios eleitorais.