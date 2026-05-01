Homem é atacado a facadas próximo da rodoviária de Porto Velho

Por hora1rondonia.com

Publicada em 01/05/2026 às 09h50

Na tarde desta quinta-feira, um homem em situação de rua foi esfaqueado na rodoviária de Porto Velho, localizada na Avenida Governador Jorge Teixeira com a Avenida Carlos Gomes, no bairro Embratel.

De acordo com as primeiras informações, a vítima sofreu ferimentos graves provocados por arma branca. Populares que presenciaram a situação acionaram rapidamente as equipes de socorro.

O homem foi atendido ainda no local e, devido à gravidade dos ferimentos, foi socorrido em estado grave para o Hospital João Paulo II, onde permanece sob cuidados médicos.

A Polícia Militar esteve na área para registrar a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime, que deverá ser investigado pelas autoridades competentes.