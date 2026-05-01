Fabiano revela perda de mais de 60 kg e diz que mudança virou estilo de vida

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/05/2026 às 09h44

O cantor Fabiano Menotti, conhecido pela parceria com César Menotti, chamou atenção nas redes sociais ao exibir sua transformação física após um processo de emagrecimento que já ultrapassa os 60 quilos.

Segundo o artista, a decisão de mudar os hábitos ganhou força em 2023, quando percebeu que não poderia mais adiar os cuidados com a saúde. Ele revelou que chegou a pesar cerca de 180 quilos e enfrentava problemas como dores na coluna e cansaço constante.

“Olha, isso começou mais sério em 2023, quando decidi que não dava mais para empurrar com a barriga. Foi quando realmente virei a chave. Desde então, já eliminei mais de 60 quilos, mas sigo cuidando porque isso é um estilo de vida agora, não tem fim”, afirmou em entrevista ao Gshow.

O cantor também destacou a influência da esposa, Gabriela Menotti, no processo de mudança. De acordo com ele, o incentivo familiar e a busca por mais qualidade de vida foram determinantes para manter a disciplina.

A influenciadora, por sua vez, já havia comentado publicamente sobre o processo, ressaltando a importância de apoio sem cobranças. Ela relatou que ajudou na adaptação da rotina com alimentação equilibrada e prática de exercícios, além de defender que críticas não contribuem para quem enfrenta dificuldades com o peso.

Desde então, Fabiano mantém uma rotina focada em saúde, com acompanhamento constante e novos hábitos incorporados ao dia a dia, tratando a transformação não como meta pontual, mas como um compromisso contínuo.