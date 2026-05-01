Paula Fernandes relata traições, abuso emocional e diz que independência feminina ainda incomoda

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/05/2026 às 09h25

Em entrevista recente à revista Marie Claire, a cantora Paula Fernandes detalhou episódios delicados vividos em relacionamentos passados, incluindo experiências com infidelidade e violência psicológica.

Ao abordar sua trajetória afetiva, a artista afirmou que enfrentou situações recorrentes de desgaste emocional. “Já fui traída, convivi com narcisista, vivi abuso emocional, psicológico, como toda mulher, como muitas mulheres”, declarou, destacando que os casos refletem uma realidade comum entre mulheres.

Paula também criticou julgamentos públicos sobre seus términos, especialmente nas redes sociais. Segundo ela, a exposição gera interpretações distorcidas sobre suas relações. “Não sabem se eu sofri, não sabem se ele me limitou, não sabem se queria me tirar da minha carreira”, disse.

A cantora ainda apontou que sua postura independente já gerou conflitos em relacionamentos. Para ela, o comportamento de mulheres autônomas ainda provoca reações negativas. “Mulheres poderosas são atacadas, mulheres independentes são atacadas e mulheres independentes incomodam”, afirmou.

Durante a entrevista, a artista também defendeu o fortalecimento de políticas voltadas à proteção feminina e comentou sobre uma maior união entre mulheres diante de casos de violência. “Estou sentindo que as mulheres estão se juntando mais. Isso é ótimo”, completou.

Solteira desde o fim do relacionamento com o empresário Rony Cecconello, encerrado em setembro de 2023, Paula afirmou que a fase atual é uma escolha pessoal. Ela disse buscar relações que respeitem sua liberdade e contribuam para sua vida profissional e pessoal.

Ao longo dos anos, a cantora também teve relacionamentos com nomes como Henrique do Valle, Thiago Arancam e Claudio Mello.