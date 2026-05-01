Motociclista morre em colisão com picape na BR-429 em São Francisco do Guaporé

Por rolnews.com

Publicada em 01/05/2026 às 09h40

Um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na manhã desta quinta-feira (30), por volta das 10h50, na BR-429, nas proximidades do morro da Linha 7, em São Francisco do Guaporé (RO).

Segundo informações preliminares, a colisão envolveu uma motocicleta e uma Fiat Strada. A vítima fatal foi identificada como Roberto Luiz de Oliveira, de 57 anos, que morreu ainda no local em decorrência da gravidade dos ferimentos.

A condutora da Fiat Strada, de 19 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional para atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para atendimento da ocorrência e controle do trânsito. A Perícia Técnica também foi acionada para realizar os levantamentos e apurar as circunstâncias do acidente.

As causas da colisão deverão ser esclarecidas após a conclusão do laudo pericial.

De acordo com informações preliminares, a colisão envolveu um veículo modelo Strada e uma motocicleta. Há indícios de que o acidente tenha ocorrido durante uma tentativa de ultrapassagem, momento em que o carro teria colidido frontalmente com a moto.