Davi Brito reage a fala de Bia do Brás e diz: “teve um campeão, que fui eu”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/05/2026 às 09h37

Após a repercussão das declarações de Beatriz Reis, o vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, voltou a comentar publicamente o assunto e afirmou não ter se incomodado com a postura da ex-colega de confinamento.

Durante entrevista ao canal Link TV, Davi disse compreender o sentimento de Beatriz ao afirmar que se considera vencedora. “Não me incomoda nem um pouquinho, não. Acho que é o sentimento que ela tem de ter vencido na vida e eu sei reconhecer isso muito bem. Ela é uma menina trabalhadora, e que Deus continue abençoando ela cada vez mais”, declarou.

O ex-participante também ressaltou que torce pelo sucesso da influenciadora e dos demais nomes que passaram pelo reality. “Eu torço muito pela vitória dela, como de outros participantes também. Eu entendo o ponto de vista dela. Então, pra mim, é uma felicidade, até porque tem muitas jovens, hoje em dia, que estão perdidas, e ela se encontrou, conseguiu restaurar a vida da família dela, da mãe, do pai. Desejo toda a sorte do mundo”, acrescentou.

Apesar do tom conciliador, Davi fez questão de reafirmar o resultado oficial do programa. “Teve um campeão, que fui eu, mas ela é a campeã da vida. E não só ela, como todos que participaram ali. Todo mundo é campeão. Cada um saiu com o seu mérito”, concluiu.