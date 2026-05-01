Polícia Civil prende em flagrate suspeita de homicídio em Vilhena

Por PC/RO

Publicada em 01/05/2026 às 09h50

Na quinta-feira (30), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCV) de Vilhena prendeu em flagrante uma mulher identificada pelas iniciais S.F.M., suspeita de envolvimento em um homicídio ocorrido no município de Vilhena.

De acordo com as informações apuradas, a investigada teria invadido uma residência localizada no bairro Jardim Primavera, onde agrediu duas vítimas utilizando objeto contundente e arma branca. Uma das vítimas, uma mulher de 64 anos, foi socorrida e encaminhada ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito após dar entrada na unidade de saúde. A segunda vítima também foi atingida, recebeu atendimento médico e permanece sob cuidados.

Após a ação criminosa, a suspeita evadiu-se do local. No entanto, em decorrência da pronta resposta das equipes da Polícia Civil, foi localizada escondida em uma residência no bairro Ipê, onde recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzida à unidade policial para a adoção das medidas cabíveis.

A motivação do crime foi identificada em caráter preliminar, contudo não será divulgada neste momento, em respeito à preservação das diligências investigativas e à adequada elucidação dos fatos. O caso será apurado, em tese, como homicídio doloso, sem prejuízo da análise de outras infrações penais eventualmente verificadas no curso da investigação.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a pronta resposta às ocorrências graves, a responsabilização penal dos envolvidos e a preservação da ordem pública, atuando de forma contínua na elucidação de crimes contra a vida.