Em Guajará-Mirim e Nova Mamoré, Fogaça articula apoios e lança bases de sua pré-campanha a deputado estadual

Por Marcelo Gladson

Publicada em 01/05/2026 às 10h30

Porto Velho, RO - O vereador de Porto Velho, Everaldo Fogaça, iniciou uma série de agendas políticas no interior de Rondônia, passando pelos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, onde apresentou seu projeto de pré-campanha como pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Social Democrático (PSD).

Durante a visita à região de fronteira, Fogaça se reuniu com diversas lideranças políticas, representantes comunitários e moradores, reforçando o diálogo direto com a população e ouvindo as principais demandas locais. Os encontros foram marcados por discussões sobre infraestrutura, saúde, desenvolvimento regional e fortalecimento das comunidades.

Atualmente no terceiro mandato como vereador em Porto Velho, Fogaça também ocupa a posição de suplente de deputado estadual, o que fortalece sua projeção política para a disputa eleitoral. Com uma trajetória consolidada na vida pública, ele tem buscado ampliar sua atuação para além da capital.

Além da carreira política, Fogaça é jornalista e bacharel em Direito. Casado, pai de três filhos e uma filha, além de avô, ele destaca que sua rotina é dividida entre o cuidado com a família e o compromisso com a vida pública, sempre voltado à defesa dos interesses da população.

A movimentação no interior sinaliza o início de uma pré-campanha baseada na aproximação com diferentes regiões do estado, consolidando apoios e fortalecendo seu nome para o pleito estadual.