Expedito Netto é o quarto entrevistado do RD Entrevista e fala sobre pré-candidatura ao Governo de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/05/2026 às 09h22

PORTO VELHO, RO - O RD Entrevista veicula, na próxima segunda-feira, 04, uma conversa com o ex-deputado federal Expedito Netto, atual secretário nacional da Pesca e pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo Partido dos Trabalhadores. O bate-papo foi conduzido pelo jornalista Vinicius Canova, nos estúdios do Rondônia Dinâmica, em parceria com o Informa Rondônia, dentro da proposta editorial do programa de promover entrevistas com personagens diretamente ligados ao cenário político estadual.

Na entrevista, Expedito Netto foi questionado sobre temas centrais da pré-campanha, sua relação com o governo federal, a defesa pública das ações do presidente Lula em Rondônia e as cobranças feitas a gestores municipais sobre a autoria de investimentos federais em obras e programas no estado. O pré-candidato também comentou episódios recentes em que reivindicou publicamente créditos ao governo federal por entregas realizadas em municípios rondonienses.

Outro ponto abordado foi a trajetória política de Expedito Netto, incluindo o contraste entre o parlamentar que votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e o atual integrante do governo Lula. Durante o programa, o entrevistado foi provocado a explicar sua mudança de posição política, sua filiação ao PT e a relação com a militância petista.

A entrevista também passou por temas ligados aos bastidores da eleição de 2026 em Rondônia. Expedito Netto foi perguntado sobre especulações envolvendo o senador Confúcio Moura, a possibilidade de composição política, a posição do PT na disputa majoritária e os rumores de que sua pré-candidatura poderia fazer parte de um jogo de cena eleitoral.



Bastidores do RD Entrevista: Vinicius Canova recebe o pré-candidato ao Governo de Rondônia, Expedito Netto, em mais uma edição do programa produzido nos estúdios do Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia / Reprodução



O pré-candidato ainda foi questionado sobre a relação com lideranças políticas de Rondônia, incluindo o ex-prefeito de Cacoal Adaílton Fúria, além de movimentações envolvendo o grupo do ex-senador Expedito Júnior, pai dele, e outros nomes cotados para a disputa estadual.

A conversa também incluiu temas nacionais, como a rejeição do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal pelo Senado e a derrubada de veto relacionada à dosimetria de penas envolvendo condenados pelos atos de 8 de janeiro. Expedito Netto foi perguntado se esses episódios representam derrotas para o governo Lula e se poderiam ter reflexo eleitoral.

Com a participação de Expedito Netto, o RD Entrevista chega à sua quarta edição mantendo a série de conversas com pré-candidatos e lideranças políticas de Rondônia. O programa já recebeu Samuel Costa, do PSB; Hildon Chaves, do União Brasil; Marcos Rogério, do PL; e agora Expedito Netto, do PT.

Ao final da entrevista, Expedito Netto apresentou sua trajetória pública, falou sobre os cargos que ocupou na Câmara dos Deputados e no governo federal, e se dirigiu aos eleitores de Rondônia ao tratar de diálogo político, cooperação entre governo estadual e governo federal e do papel de sua pré-candidatura no campo progressista.

A íntegra da entrevista com Expedito Netto vai ao ar na segunda-feira, 04, no RD Entrevista, programa apresentado por Vinicius Canova e produzido nos estúdios do Rondônia Dinâmica, em parceria com o Informa Rondônia.