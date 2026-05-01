O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte continua chuvoso nesta sexta-feira (1°)

Por Brasil61

Publicada em 01/05/2026 às 08h30

A previsão do tempo para esta sexta-feira (1º) na Região Norte, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas no Amazonas, Pará, Roraima, Amapá e Acre.

Em Rondônia, a previsão também é de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas na Mesorregião de Mafeira-Guaporé e microrregião de Ariquemes. No Tocantins, muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Belém e Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).