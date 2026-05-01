Homem é alvejado com vários tiros no anel viário de Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 01/05/2026 às 09h15

Na tarde desta quinta-feira (30), um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio no anel viário de Ji-Paraná, na região do Primeiro Distrito, nas proximidades de uma empresa de gás.

A vítima identificada até o momento como Fernando se encontrava parado no local, onde pretendia entregar um currículo em busca de uma oportunidade de trabalho, quando foi surpreendido pela ação criminosa.

Segundo relatos preliminares, dois homens em um veículo de cor escura se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo. A quantidade exata de tiros ainda será confirmada, mas há indicações de que entre quatro a sete disparos tenham sido realizados. Os tiros atingiram a região do peito, ombro, costas e perna.

O homem foi socorrido em estado gravíssimo por uma equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal, com apoio da guarnição do sargento Eriksson e demais equipes de serviço.

A Polícia deve investigar o caso para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.