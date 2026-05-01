PRF apreende cerca de 200 kg de entorpecentes em Vilhena

Por PRF-RO

Publicada em 01/05/2026 às 09h00

Rondônia, 30 de abril de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, hoje (30), por volta das 9h da manhã, na BR-364, km 01, no município de Vilhena/RO, apreendeu 194, 28 kg de entorpecentes. O carregamento estava dividido da seguinte forma: 2,14 kg de substância análoga ao cloridrato de cocaína; 161,3 kg de substância análoga à pasta base de cocaína; e 30,84 kg de substância análoga a skunk.

Os policiais abordaram uma combinação veicular composta por um caminhão-trator e semirreboques, que era conduzida por um homem de 41 anos. Então, a partir do emprego de técnicas de entrevista, resolveram aprofundar as averiguações e localizaram, ocultos nos pneus dos veículos, os materiais ilícitos.

Em seguida, realizaram a prisão em flagrante do indivíduo pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas). Diante dos fatos, o material entorpecente e o infrator foram encaminhados à Polícia Federal em Vilhena/RO, para os procedimentos cabíveis.