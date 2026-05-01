Shakira visita Maracanã, ganha camisas de rivais e interage com fãs em português

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/05/2026 às 09h19

A passagem de Shakira pelo Estádio do Maracanã, nesta quinta-feira (30), chamou atenção nas redes sociais e reforçou o clima de expectativa para o show gratuito que a artista fará em Copacabana.

Durante a visita ao estádio, a cantora foi presenteada com camisas de dois clubes cariocas: Fluminense Football Club e Clube de Regatas do Flamengo. Em tom descontraído, ela agradeceu em português ao receber os itens e mencionou que os presentes seriam destinados aos filhos.

Além disso, Shakira também participou de um momento com fãs e equipe do local, autografando uma bola e uma camisa da seleção brasileira. O registro foi divulgado nas redes sociais oficiais do Maracanã, que destacou a presença da artista com mensagens celebrando a visita.

Em outras imagens compartilhadas pelo estádio, a cantora aparece vestindo as camisas dos clubes, enquanto a publicação menciona a recepção feita por Fred Nantes e classifica a presença como uma visita especial à arena.

A artista está no Rio de Janeiro para uma apresentação aberta ao público na praia de Copacabana, evento que deve reunir uma grande multidão nos próximos dias.