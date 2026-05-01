Sílvia Cristina relata projeto aprovado pela Câmara, que considera fator amazônico nas despesas da merenda escolar

Por Com informações da Agência Câmara de Notícias

Publicada em 01/05/2026 às 08h50

A deputada federal Sílvia Cristina foi a relatora do Projeto de Lei 1248/24, aprovado nesta quarta-feira (29), na Câmara dos Deputados, que passa a considerar o chamado fator amazônico, nos repasses do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) a escolas situadas na Amazônia Legal.

“Na nossa Amazônia temos desafios que outras regiões não possuem, como longas distâncias, dificuldades de acesso e outras questões que acabam elevando os custos dos alimentos da merenda escolar. Esse projeto equilibra essa distorção e representa ganho real e justiça com a rede pública de ensino”, explicou Silvia Cristina.

De acordo com a matéria aprovada, deverá ser levado em conta no cálculo o chamado fator amazônico e também as etapas, modalidades, tipos de estabelecimento e jornada do ensino. Para os fins desse cálculo, o fator amazônico é definido como o conjunto de custos adicionais devido às características próprias da região amazônica, como baixa densidade demográfica, logística limitada e dificuldade de acesso a produtos e serviços em razão do uso de rios para locomoção de pessoas e cargas.

Também devem ser consideradas as despesas extraordinárias com transporte, energia, comunicação, armazenamento e manuseio de gêneros alimentícios, pessoal e manutenção escolar.

Foto Kayo Magalhães - Câmara dos Deputados