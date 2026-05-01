Campo da esquerda se fortalece em Rondônia com lançamento de pré-candidaturas petistas para 2026

Por assessoria

Publicada em 01/05/2026 às 09h00

Porto Velho, 1º de maio de 2026 – Em ato com casa cheia no SINDUR, na noite desta quarta-feira (30), véspera do Dia do Trabalhador, aconteceu o lançamento de três pré-candidaturas para as eleições de 2026: Ramon Cujuí a deputado federal, Tijolão do MST a deputado estadual e Luciana Oliveira ao Senado.

Expedito Neto, pré-candidato ao governo de Rondônia, também esteve presente e compôs a mesa junto aos demais.

O evento reuniu militantes do movimento sindical e dos movimentos sociais, além de trabalhadores e trabalhadoras rurais e urbanos.

Para o pré-candidato Ramon Cujuí, o ato marcou um “pacto por um Brasil igualitário”.

“A atividade de hoje foi muito maior que o lançamento de pré-candidaturas. Foi um recomeço. Selamos aqui o compromisso de transformar o Brasil num lugar justo para cada trabalhador e trabalhadora, do campo à cidade”, afirmou Cujuí.

Congresso Nacional precisa de parlamentares comprometidos

Em discurso, Ramon destacou que as eleições de 2026 serão decisivas para o futuro do país:

“Essas eleições serão cruciais para renovar o Congresso Nacional. O Brasil pertence à classe trabalhadora deste país, e cabe a nós a tarefa histórica de transformar o Brasil num lugar igualitário. Num lugar em que nossos filhos possam viver com dignidade.”

Ramon concluiu fazendo uma forte convocação aos representantes de partidos, movimentos sociais e sindicais presentes:

“Só será possível mudar esse Brasil com as bases organizadas: cada setor, sindicatos, o movimento social organizado. Pois o presidente Lula não consegue governar sozinho. E, para isso, precisamos eleger um Congresso comprometido com a população, que trabalhe pela classe trabalhadora e não que legisle por seus interesses e prejudicando a população.”

Tijolão do MST reforçou a defesa da agricultura familiar e da reforma agrária. Luciana Oliveira destacou que sua pré-candidatura ao Senado tem o compromisso de “colocar Rondônia no centro do debate sobre a importância dos povos originários e quilombolas deste da região e do Brasil ”.

Expedito Neto ressaltou a unidade do partido em torno de um projeto para o Estado.

Próximos passos

A agenda das pré-candidaturas prevê diálogo com as bases, com visitas a comunidades urbanas, rurais e ribeirinhas de Rondônia.