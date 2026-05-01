Ezequiel Neiva garante recurso para melhorar acesso em propriedades rurais de Theobroma

Por Alexandre Almeida

Publicada em 01/05/2026 às 08h40

Ezequiel Neiva tem dado uma atenção especial aos produtores rurais (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

Um recurso superior a R$ 500 mil foi empenhado para a aquisição e instalação de manilhas em propriedades rurais localizadas ao longo de estradas vicinais em Theobroma. A iniciativa tem como objetivo melhorar a infraestrutura no campo, garantindo mais segurança e trafegabilidade para produtores e moradores da região.

O investimento foi viabilizado por meio de articulação do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), atendendo a uma solicitação do vereador Zé Barros Júnior. A ação busca atender pontos críticos que, especialmente no período chuvoso, dificultam o acesso às propriedades. “Estamos trabalhando para garantir melhores condições de tráfego nas estradas vicinais, levando mais dignidade e segurança para quem vive e produz no campo”, destacou Ezequiel Neiva.

As melhorias contemplam importantes trechos da zona rural, incluindo as vicinais Lamarca 1 e 2, o Assentamento Tiradentes, a Estrada do Juiz e o Travessão 12. “Nessas localidades, a instalação das manilhas será fundamental para facilitar o escoamento da produção agrícola e garantir melhores condições de mobilidade. “Agradeço ao deputado Ezequiel Neiva por atender essa demanda. Esse investimento vai fazer a diferença na vida dos produtores e moradores dessas regiões”, afirmou o vereador Zé Barros Júnior.



Ezequiel Neiva atende mais uma solicitação do vereador Zé Barros Júnior em Theobroma (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

De acordo com o parlamentar, o investimento reforça o compromisso com o desenvolvimento rural e com a valorização dos produtores. Ele destacou que a infraestrutura adequada nas estradas vicinais é essencial para fortalecer a economia local e promover mais qualidade de vida às famílias que vivem no campo. “Nosso mandato tem esse compromisso de apoiar o homem do campo, garantindo condições adequadas para que ele possa trabalhar e produzir com mais tranquilidade”, acrescentou Ezequiel Neiva.

A iniciativa representa mais acesso e dignidade para os trabalhadores rurais, contribuindo diretamente para a redução de transtornos causados por alagamentos e atoleiros. “Com a execução do projeto, a expectativa é de que o tráfego nas regiões atendidas se torne mais seguro e eficiente ao longo de todo o ano. Agradeço ao governador, coronel Marcos Rocha, pela sensibilidade e por disponibilizar os recursos necessários para atender essa demanda tão importante para a zona rural de Theobroma”, finalizou Ezequiel Neiva.