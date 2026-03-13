Virginia revela talento “oculto” de Vini Jr e brinca: “Aqui ele é bom também”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/03/2026 às 15h33

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou com seguidores nas redes sociais momentos descontraídos ao lado do jogador Vini Jr, de 25, durante estadia em Madri, na Espanha. Em publicações feitas nesta sexta-feira (13), ela mostrou registros do atleta fora dos gramados e destacou, em tom de brincadeira, alguns “talentos” do namorado.

Em um dos vídeos divulgados nos Stories do Instagram, o atacante do Real Madrid aparece fazendo uma massagem nas pernas da influenciadora após o almoço. Virginia mostrou o momento de descanso do casal e comentou a cena com bom humor. “Aqui ele é bom também, viu? Massagem”, escreveu ao publicar o registro.

Antes disso, a empresária já havia compartilhado outro vídeo em que Vini Jr aparece segurando um microfone enquanto acompanha a letra de uma música. A gravação foi divulgada sem áudio, mas serviu de motivo para uma brincadeira da influenciadora.

“Como jogador, ele é mais ou menos. Ele é bom mesmo cantando! Esqueça tudo”, escreveu Virginia na legenda da publicação, acrescentando emojis de gargalhada. Logo depois, ela esclareceu: “Contém ironia”.